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вторник, 11 августа 2020 09:32

Пользователи придали огласке секреты порноиндустрии

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Пользователи придали огласке секреты порноиндустрии
Пользователи раскрыли "темные" секреты порноиндустрии. фото https://unsplash.com

Пользователи портала Reddit раскрыли "темные" секреты порноиндустрии.

По словам пользователя под ником Shadowfury45, съемка роликов в публичных местах требует разрешения. Поэтому чаще всего режиссеры порнофильмов снимают свои кинокартины подпольно, передает Оbozrevatel.

"Чаще всего команда, снимающая порно, появляется на месте со сканером, который считывает полицейские радиоволны. Как только они приближаются, актеры и операторы убегают", - заявил пользователь.

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Другой пользователь добавил, что многие порноактеры используют наркотики. Мужчины часто принимают виагру.

Пользователь под ником NotABrummie заявил, что многие актеры, которые снимаются в гей-порно, на самом деле натуралы.

"Им здесь просто больше платят", - отметил он. Кроме того, многие пользователи сошлись на том, что порнокомпании часто незаконно вовлекают девушек в производство эротического контента. Также снимают в своих фильмах молодых людей, не достигших 18 лет.

Спортивный журналист Шон Вилок будет комментировать порно для людей с нарушением зрения. Ранее Вилок комментировал поединки бойцовского промоушена Bellator и футбольные турниры.

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Дата
11
августа

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