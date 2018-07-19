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четверг, 19 июля 2018 20:25

Определили самые распространенные сексуальные фантазии

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Определили самые распространенные сексуальные фантазии
Психолог назвал мужские и женские сексуальные фантазии. Фото: goodhouse

Самая распространенная сексуальная фантазия - секс втроем. Об этом фантазируют 89% опрошенных.

Исследования по определению самых распространенных сексуальных фантазий провел психолог Джастин Лемиллер из Гарвардского университета. В опросе приняли участие 4 тыс. человек, пишет "Новое время".

"Я надеюсь, что помогу людям лучше понять свои фантазии и не чувствовать стыда, смущения и беспокойства по этому поводу. При этом я надеюсь, что люди будут чаще говорить о своих фантазиях с партнерами", - говорит автор исследования.

Второе место занял БДСМ. О нем фантазировали 65% участников исследования. На третьем месте - сексуальная разнообразие. Респонденты, состоящие в браке или в серьезных отношениях, фантазируют о сексе с незнакомым человеком.

Почти 60% лиц мечтают о сексе в общественном месте. Большинство людей - женщины. В частности, они бы хотели заниматься сексом в лифте, офисе или в парке.

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58% респондентов признались, что их возбуждают фантазии о сексе партнера с другим человеком.

Замыкает рейтинг - однополый акт. Такие фантазии имеют 59% женщин и 26% мужчин. Кроме того, мужчины фантазировали о сексе с транссексуалом и трансвеститом. Эти реципиенты позиционируют себя гетеросексуальными

Чувствительны к запахам женщины получают больше удовольствия во время секса. Ученые не установили связь между чувствительностью к запахам и сексуальным желанием. Впрочем повышенную чувствительность к запахам связана с удовольствиями от сексуальной активности.

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