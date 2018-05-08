Что мешает получить удовольствие в постели

"Секс - это здесь и сейчас" .Фото: sport.korupciya.com

Нелюбовь к своему телу мешает получать удовольствие в постели.

Нелюбовь к своему телу - это нелюбовь к себе, пишет на своей странице в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Вы можете заниматься "расчленением"- типа "задница у меня ничего, а вот руки - страшнее ядерной войны". Вы можете тратить огромное количество денег и сил, чтобы получить тело мечты. Но пока вы не полюбите себя просто так, с тем, что уже есть, ни о каком удовольствии в постели не может быть и речи", - пишет специалист.

Секс - это здесь и сейчас. Для невротиков секс - еще одно напоминание об этой нелюбви, говорит психолог.

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"Секс - это смесь чувства стыда с мыслью "а кто меня вообще может полюбить или захотеть?". От этого следует избавляться. Нужно любить себя не только ради того, чтобы мужчины обращали шею и мечтали о вас. Делайте это для того, чтобы почувствовать свободу", - советует психолог.

Люди не могут начать новые отношения, потому что не вышли из прошлых, пишет психолог Михаил Лабковский. Специалист советует научиться отпускать прошлое любви. Только тогда в жизни появится новый партнер.