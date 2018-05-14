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Как улучшить секс в отношениях

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Как улучшить секс в отношениях
Новинки в ліжку можуть пробудити інтерес до сексу. Фото: ТСН

Однообразие в отношениях негативно влияет на сексуальную жизнь.

Когда секс однообразный и предсказуемый, мозгу становится скучно. Он каждый раз выпускает все меньше допамина, который передает эмоцию и позволяет испытать удовольствие. Поэтому пропадает интерес к сексу, пишет nv.ua.

Американские социологи привлекли к исследованию 40 тыс. человек. Оказалось, что существует несколько различий между парами, в отношениях которых есть страстный секс, и парами, которые потеряли влечение друг к другу.

"Они зажигают свечи, включают сексуальную музыку, разговаривают друг с другом о сексе. Они пробуют различные новые вещи в спальне, чтобы секс оставался интересным. Стоит помнить, что причина всегда сводится к допамину. Он непосредственно связан с центром удовольствия в нашем мозгу. В мозге есть склонность уставать от однообразия - секс не исключение", - говорит сексолог Джастин Лемиллер.

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Пары, в которых есть страсть в сексуальной жизни, практикуют игривое настроение и сексуальное общение, занимаются оральным сексом. Отношения в таких пар более счастливы. Это влияло на удовлетворенность в постели.

Австралийская компания Prolong опубликовала статистические данные об идеальной продолжительности секса для женщин. Согласно исследованиям, средняя продолжительность желаемого секса для женщин составляет 16,07 мин.

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