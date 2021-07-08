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четверг, 08 июля 2021 23:46

Обнаружили неожиданную причину женского оргазма

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Обнаружили неожиданную причину женского оргазма
Чаще всего оргазм испытывали те женщины, у которых было более 20 партнеров. Фото: pixabay

На качество женского оргазма влияет то, сколько партнеров было у женщины.

В эксперименте ученых приняли участие 650 женщин в возрасте 18 лет, пишет "Наша мама".

Участницы ведут активную половую жизнь. Результаты показали, что для них важен размер полового члена, эмоции, оргазм.

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В 35% женщин было более 25 партнеров, еще у 35% - менее 5, в 25% был секс с 5-10 мужчинами, 14% вступали в половой контакт больше, чем с 20 мужчинами, согласно опросу.

Чаще всего оргазм испытывали те женщины, у которых было более 20 партнеров.

Желание женщины и мужчины относительно количества половых актов не всегда совпадает. Это зависит от физиологических или психологических причин. У мужчины может быть слабая половая конституция, стресс, любовница или иная ориентация. Восстановить былую страсть возможно, если проблемы не из-за двух последних пунктов. Поможет эротический массаж или совместный отдых.

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