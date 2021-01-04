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понедельник, 04 января 2021 09:35

Назвали главные секс-тренды 2021 года

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Назвали главные секс-тренды 2021 года
70% респондентов не против виртуальных свиданий. Фото: pixabay.com

Главными интимными трендами 2020 года были ролевые игры, секс в автомобиле и воплощение эротических фантазий.

2021-й также станет годом экспериментов в сексе, прогнозирует сексолог из Британии Трейси Кокс, пишет Daily Mail.

Из-за пандемии 52% опрошенных пар внесли разнообразие в сексуальную жизнь. 71% этих людей отметили, что намерены продолжить эксперименты и после окончания локдауна.

По словам Кокс, люди стали чаще искать информацию о БДСМ. В 2020 году на 200% выросли продажи страпонов. 10% из тысячи опрошенных женщин признались, что использовали их в сексе с мужчинами и еще столько же не прочь попробовать. На специализированных сайтах выросло количество пользователей, позиционирующих себя бисексуалами.

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66% людей, которые принимали участие в опросе, рассказали, что общение с партнером стало для них более важным, чем раньше. 70% респондентов не против виртуальных свиданий, а 33% согласны на серьезные отношения на расстоянии.

Секс-игрушки также удержатся в тренде: треть участников опроса купили в 2020 году новые устройства, в том числе для пар.

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Привычный массаж станет намного более возбуждающим, если для него использовать ароматическую массажную свечу.

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04
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