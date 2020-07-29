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среда, 29 июля 2020 12:14

Украина вошла в топ-рейтинг БДСМ от Pornhub

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Украина вошла в топ-рейтинг БДСМ от Pornhub
Украинцы вводят в поисковой строке "БДСМ" на Pornhub на 23% чаще, чем в прошлом году. Фото: https://pixabay.com/

Популярный порносайт Pornhub опубликовал рейтинг поискового интереса к категории "БДСМ", в котором Украина заняла 15-е место. В международный день БДСМ, который отмечался 24 июля, Pornhub представил рейтинг поисковых запросов "БДСМ" разных стран.

Украинцы вводят в поисковой строке "БДСМ" на Pornhub на 23% чаще, чем в прошлом году. Первое место в этом рейтинге занял Гонконг, последнее - Франция.

Женщины на 86% чаще интересуются категорией "БДСМ", чем мужчины.

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Больше всего вводят в поиске "БДСМ" на порносайте пользователи в возрасте от 55 лет, меньше всего - в возрасте от 35 до 44 лет.

Спортивный журналист Шон Вилок будет комментировать порно для людей с нарушением зрения. "Сеансы в прямом эфире будут сопровождаться комментариями спортивного репортера - он будет освещать событие, чтобы пользователь мог правильно визуализировать то, что происходит на экране", - говорится в Прессрелизе сайта MMAJunkie.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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