Какие сексуальные фантазии могут стать реальностью

Ролевую игру в сексе представляет каждый 7. Фото: pixabay

Иметь сексуальные фантазии - это нормально и в большинстве они довольно развиты.

Благодаря фантазиям можно расслабиться, понять, чего хочется, усилить возбуждение, пишет Cosmo.

Так же фантазии могут стать реальностью. Например, о сексе в публичном месте фантазирует почти каждый 4. Чтобы повторить это в жизни и остаться незамеченным существуют правила: выбрать достаточно уютное и малолюдное место; подготовить одежду и позы, чтобы быстро сделать вид, что ничего не было: секс стоя, одежду, скрывающую детали; любой, кто увидит, должен быть сначала на это согласен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Писк, брань, непристойности: что мужчины хотят слышать во время секса

О сексе со звездой, другом или тайной любовью мечтает каждый 5. Их не просто осуществить, особенно если объект живет в Голливуде или счастливо женат. Фантазии можно воплотить в реальность благодаря новой игрушке.

Ролевую игру в сексе представляет каждый 7. Это и фантазия, которая воплощается чаще всего. Представить себя кем-то еще не так уж и сложно и тогда можно войти лучше в роль. В то же время, секс должен быть приятным, а не испытанием для второго участника. Независимо от того, какой вариант выбирать, потом надо обменяться впечатлениями.

Несколько приемов помогут превратить обычный секс на незабываемые моменты для партнеров. Одной из таких хитростей является поддержка зрительного контакта. Глядя прямо в глаза друг другу во время секса, партнеры почувствуют эмоциональное единение и связь, которая усиливает возбуждение.