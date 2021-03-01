Каким поведением можно удивить парня во время секса

Глядя прямо в глаза друг другу во время секса, партнеры почувствуют эмоциональное единение и связь, усиливает возбуждение. Фото: pixabay

Несколько приемов помогут превратить обычный секс на незабываемые моменты для партнеров.

Одной из таких хитростей является поддержка зрительного контакта, пишет cosmo.com.ua.

Глядя прямо в глаза друг другу во время секса, партнеры почувствуют эмоциональное единение и связь, которая усиливает возбуждение.

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Также девушке стоит дразнить партнера. Можно сесть на спину и игриво рассказать правила игры, которые инициирует девушка.

Создай настоящую близость с помощью различных поз. Например, сидя у кровати. Если вы оба сидите, то можно будет держать друг друга в тесных объятиях, целоваться, смотреть в глаза.

Рекомендуют также привлекать разные вещи. Например, взять шелковый шарф или галстук, чтобы завязать глаза парню. В темноте его чувства обостряются. Эффект можно усилить еще больше, если вставить в уши наушники с включенной музыкой.

Несколько советов для тех, кто хочет держаться в постели дольше. В одном из последних больших исследований идет речь о том, что продолжительность секса у разных пар (от проникновения до оргазма у мужчины) зависит минимум от трех факторов и составляет от 30 секунд до 45 минут.