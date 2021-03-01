Каким поведением можно удивить парня во время секса

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1107
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1116
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5373
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1386
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1728
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2214
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
1 Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2286
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1224
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1404
Фото
Все фото
6
4
5
20
13
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
Видео
Все видео
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 297
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1575
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 675
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3681
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 747
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 882
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 23:46

Каким поведением можно удивить парня во время секса

  Комментировать
Каким поведением можно удивить парня во время секса
Глядя прямо в глаза друг другу во время секса, партнеры почувствуют эмоциональное единение и связь, усиливает возбуждение. Фото: pixabay

Несколько приемов помогут превратить обычный секс на незабываемые моменты для партнеров.

Одной из таких хитростей является поддержка зрительного контакта, пишет cosmo.com.ua.

Глядя прямо в глаза друг другу во время секса, партнеры почувствуют эмоциональное единение и связь, которая усиливает возбуждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали главные секс-тренды 2021 года

Также девушке стоит дразнить партнера. Можно сесть на спину и игриво рассказать правила игры, которые инициирует девушка.

Создай настоящую близость с помощью различных поз. Например, сидя у кровати. Если вы оба сидите, то можно будет держать друг друга в тесных объятиях, целоваться, смотреть в глаза.

Рекомендуют также привлекать разные вещи. Например, взять шелковый шарф или галстук, чтобы завязать глаза парню. В темноте его чувства обостряются. Эффект можно усилить еще больше, если вставить в уши наушники с включенной музыкой.

Несколько советов для тех, кто хочет держаться в постели дольше. В одном из последних больших исследований идет речь о том, что продолжительность секса у разных пар (от проникновения до оргазма у мужчины) зависит минимум от трех факторов и составляет от 30 секунд до 45 минут.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каким поведением можно удивить парня во время секса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 14445
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 11286
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 9081
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 7326
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 6795
Секс
Что означает сон, в котором вы целуетесь
Что означает сон, в котором вы целуетесь
5
 Просмотров: 1206
Пиццерия будет дарить клиентам вибраторы ко Дню святого Валентина
Пиццерия будет дарить клиентам вибраторы ко Дню святого Валентина Просмотров: 342
Жизнь без секса: Тесла любил голубку, а Кэролл питал слабость к девочкам
Жизнь без секса: Тесла любил голубку, а Кэролл питал слабость к девочкам
7
 Просмотров: 1908
Хакеры нашли оригинальный способ заработать взломом мужских секс-игрушек
Хакеры нашли оригинальный способ заработать взломом мужских секс-игрушек Просмотров: 459
Как увеличить продолжительность секса
Как увеличить продолжительность секса Просмотров: 3726
Больше всего комментируют
6
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
2
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
Голосов: 9
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть