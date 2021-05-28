Какие места на теле мужчины женщины любят больше всего

Женщины назвали любимые части мужского тела. Фото: pixabay

Мужчины нередко ходят в спортзал, чтобы их тело стало более привлекательным для женщин.

Есть места на теле мужчины, которые нравятся женщинам больше, пишет washingtonpost.

Одно из них - ягодичные мышцы. Если они упругие, подтянутые, то это привлекательно.

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Мышцы пресса. На торсе необязательно иметь кубики, главное, чтобы не было жира.

Мышцы мужского бедра женщинам также нравятся. Нередко можно увидеть накачанные торс и руки вместе с худыми бедрами и икроножными мышцами.

Мужчины нередко лгут о размере полового органа. Именно поэтому провели опрос, в котором приняли участие 953 мужчин из разных стран и 726 женщин. Мужчин спрашивали: "Какой ваш размер пениса в эрегированном состоянии?", А у женщин спрашивали, какой длины был член их последнего мужчини. Согласно результатам, не только мужчины, но и женщины недоговаривают о размерах.