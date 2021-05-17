Разоблачили мужчин, которые любят врать о размере полового органа

Наибольший размер члена у мужчин из Бразилии, Колумбии, Конго и Эквадора. Фото: pixabay

Мужчины нередко лгут о размере полового органа.

Именно поэтому провели опрос, в котором приняли участие 953 мужчини из разных стран и 726 женщин, пишет EveryoneWeb.

Мужчин спрашивали: "Какой ваш размер пениса в эрегированном состоянии?", А у женщин спрашивали, какой длины был член их последнего мужчини. Согласно результатам, не только мужчины, но и женщины недоговаривают о размерах.

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Наиболее склонны лгать австралийцы. Эксперименты показывают, что средний размер пениса в этих мужчин составляет 13 см, но они назвали цифру 18. Молодые американцы говорят, что в среднем их половой орган 18,4 см, а на самом деле - 13.

На третьем месте британцы с результатом в 14 см в среднем. Они уверены, что их член достигает 17,5 см. А женщины заметили, что в их любовников размер в среднем 16,9 см.

Совпали в предположениях канадцы. Как мужчины, так и женщины назвали цифру 18, несмотря на то, что средний размер полового мужского органа в Канаде составляет 14 см.

Наибольший размер члена у мужчин из Бразилии, Колумбии, Конго и Эквадора.

Питание имеет немалое влияние на организм и это ни для кого не секрет. Оно также влияет на мужскую потенцию. Сексолог Евгений Кульгавчук назвал три напитка, которые чрезвычайно вредят потенции и мужчины их достаточно часто употребляют.