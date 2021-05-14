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пятница, 14 мая 2021 21:00

Три напитка, которые убивают мужскую потенцию

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Три напитка, которые убивают мужскую потенцию
Алкоголь влияет на синтез тестостерона намного хуже. Фото: pixabay

Питание имеет немалое влияние на организм и это ни для кого не секрет.

Оно также влияет на мужскую потенцию, пишет NewsYou.

Сексолог Евгений Кульгавчук назвал три напитка, которые чрезвычайно вредят потенции и мужчины их достаточно часто употребляют.

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Один из них - кофе. Если его пить больше, чем три чашки в день, то страдает кора надпочечников, которая причастна к выработке тестостерона. Поэтому злоупотреблять кофе не следует.

Алкоголь влияет на синтез тестостерона намного хуже. Например, пиво содержит фитоэстрогены, а это аналоги женских гормонов. Недаром во многих любителей пива наблюдается ожирение по женскому типу - растет грудь, расширяются бедра.

Также мужскую потенцию могут снижать напитки, в которых много сахара. Через них появляется лишний вес, а жир негативно влияет на уровень мужских гормонов.

Сексолог советует мужчинам избавиться от лишнего веса и наладить режим питания. Ужин с жирной пищи не способствует активной половой жизни. Важно употреблять белок, а еще полюбить зелень - петрушку, сельдерей, укроп. Полезны будут орехи и морепродукты.

Нормальный уровень тестостерона в организме связан, кроме секса, с улучшением концентрации внимания, памяти, работы сердца. Он снижает усталость, помогает предотвратить анемии, развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Иногда человек чувствует, что именно в этот день не хочет заниматься сексом. Исследователи выяснили, какие дни наиболее благоприятны для интима, а какие нет. Согласно исследованиям, в четверг лучше заниматься сексом. Именно в этот день человеческий организм наиболее активно вырабатывает половые гормоны.

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