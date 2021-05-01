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Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом

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Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Согласно исследованиям, в четверг лучше заниматься сексом. Фото: pixabay

Иногда человек чувствует, что именно в этот день не хочет заниматься сексом.

Исследователи выяснили, какие дни наиболее благоприятны для интима, а какие нет, пишет psychologytoday.

Согласно исследованиям, в четверг лучше заниматься сексом. Именно в этот день человеческий организм наиболее активно вырабатывает половые гормоны.

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"Рекомендуем парам, когда они хотят заняться сексом, начинать делать это утром. Имеем в виду, что они посвящают весь день заботе, расслаблению, составлению хорошего плана, созданию приятных моментов", - говорят ученые.

По их словам, в понедельник от любовных ласк надо отказаться. Секс не будет хорошим из-за усталости от начала рабочей недели. Это негативно влияет на человека, и может даже вызвать беспричинную агрессию к своей половинке.

Рожать ребенка наиболее благоприятно в субботу. Тогда малыш имеет много шансов стать известным политиком и даже президентом. По данным ONS, Англией с 1900 года правил 21 премьер-министр, шесть из которых родились в субботу.

Мужчины, которые в день пьют две-три чашки кофе, гораздо реже имеют проблемы с эрекцией, чем те, кто кофе не пьет. Ученые из научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас в США сравнили действие кофеина с эффектом от виагры. Согласно их наблюдениям, и кофеин, и виагра усиливают приток крови к пенису, делая его более значительным и запоминающимся.

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