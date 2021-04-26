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понедельник, 26 апреля 2021 22:00

Кофе имеет такой же эффект для потенции, как виагра - ученые

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Кофе имеет такой же эффект для потенции, как виагра - ученые
Кофе очень положительно влияет на мужскую потенцию. Фото: pixabay

Мужчины, которые в день пьют две-три чашки кофе, гораздо реже имеют проблемы с эрекцией, чем те, кто кофе не пьет.

Ученые из научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас в США сравнили действие кофеина с эффектом от виагры, пишет Maxim.

Согласно их наблюдениям, и кофеин, и виагра усиливают приток крови к пенису, делая его более значительным и запоминающимся.

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По словам доктора Дэвида Лопеса, похожее положительное влияние кофеина на потенцию особенно заметно у мужчин с лишним весом. В чем причина такой тенденции пока неясно.

В то же время, не стоит увлекаться кофе, потому что он также вызывает сердечную недостаточность.

Благодаря кофе можно уменьшить риск болезни Альцгеймера и Паркинсона, облегчить головную боль и здоровья печени. Впрочем, этот напиток следует употреблять умеренно, чтобы не переборщить. Изменение голоса, то есть его напряженное звучание, может стать тем признаком, которий будет подавать сигнал, что кофе для организма много.

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