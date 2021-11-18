Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг

Еженедельно сотни пользователей Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками.

Большинство фото – легкая эротика, но имеет возрастные ограничения – 16+. Участники флешмоба имеют разные цели: от способа самовыражения и принятия своего тела к политическим акциям.

Gazeta.ua собрала самые эффектные кадры в стиле ню.

На этой неделе традицию поддержали в основном женщины, позировавшие в нижнем белье. В частности, пользовательницы с никнеймами @temnovochka, @Zelenoyablochka и @prekrvti показались в нижнем.

Женщина с ником @Battlecruiser_a прикрыла голую грудь смайлами в виде сердец. Также были пользовательницы, которые продемонстрировали только упругие ягодицы. Мужчина с никнеймом @Roman261984 обнажился, чтобы добавить пикантность интимному фото.

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Фото: twitter.com/alisa_rybkina

"Нюдсочетверг" - флешмоб, в котором пользователи Twitter публикуют фото в стиле ню под хештегом #нюдсочетверг и собирают комментарии. Делают это в разных целях: чтобы принять собственное тело, привлечь внимание к политическому событию или ради самовыражения. До появления "нюдсочетвергов" уже существовали обозначения для "обнаженных" дней недели. Периодически в англоязычном Twitter пытались устроить Национальный день нюдсов. В этот день каждый мог попросить нюдсы и получить их в личные сообщения. Впервые такое провели в 2012 году в сети. Проблема заключалась в том, что таких дней нюдсов было около 10, и проводили их в разное время. Впервые хештег #нюдсочетверг использовал блогер по имени Алексей в конце января 2020 года. Но тогда речь шла не о публичных фото, а чтобы посылать в личные. Весной 2020-го флешмоб набрал популярность. Пользователи сети начали публиковать свои самые пикантные кадры. Одной из причин стало начало пандемии: на фоне этого агентство Khoros зафиксировало резкий скачок популярности слов "нюдс" и "дикпик" (фотография мужского полового органа, присылаемая файлом на телефон или личным сообщением в соцсетях. - Gazeta.ua). В Twitter эти слова использовали чаще на 384%, чем обычно. Участники "нюдсочетверга" не всегда полностью раздеваются. Чаще всего публикуют фото в нижнем белье или сарафане с приспущенной бретелькой, поднятой юбкой или футболкой и т.д.