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четверг, 09 декабря 2021 18:43

Ягодицы в нижнем белье и зону бикини с необычного ракурса - что показывали в Twitter в этот четверг
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Каждый четверг пользователи сети публикуют в Twitter обнаженные фото. В подписях к пикантным снимкам используют хештег #нюдсочетверг.

Чтобы поддержать смелый флешмоб, участники не обязательно фотографируются полностью обнаженными. В большинстве случаев женщины и мужчины показывают только прикрытые интимные места или позируют в нижнем белье.

Gazeta.ua собрала фотографии пользователей, отважившихся поделиться эротическим контентом.

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Еженедельно пользователи Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками
Фото: twitter.com/sissi_kate
Еженедельно пользователи Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся голыми снимками

Нюдсочетверг - флешмоб, в котором пользователи Twitter публикуют фото в стиле ню под хештегом #нюдсочетверг и собирают комментарии. Делают это с разной целью: чтобы принять собственное тело, привлечь внимание к политическому событию или ради самовыражения.

До появления нюдсочетвергов уже существовали обозначения для "обнаженных" дней недели. Периодически в англоязычном Twitter пытались устроить Национальный день нюдсов. В этот день каждый мог попросить нюдсы и получить их в личные сообщения. Впервые такое провели в 2012 году в сети. Проблема заключалась в том, что таких дней нюдсов было около 10, и проводили их в разное время.

Впервые хештег #нюдсочетверг использовал блогер Алексей в конце января 2020 года. Но тогда речь шла не о публичных фото, а чтобы отправлять в личные. Весной 2020-го флешмоб набрал популярность. Пользователи сети начали публиковать свои самые пикантные кадры.

Одной из причин стало начало пандемии: на фоне этого агентство Khoros зафиксировало резкий скачок популярности слов "нюдс" и "дикпик" (фотография мужского полового органа, присылаемая файлом на телефон или личным сообщением в соцсетях. - Gazeta.ua). В Twitter эти слова использовали чаще на 384%, чем обычно.

Участники нюдсочетверга не всегда полностью раздеваются. Чаще всего публикуют фото в нижнем белье или сарафане с приспущенной бретелькой, поднятой юбкой или футболкой и т.д.

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Дата
09
декабря

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