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среда, 10 октября 2018 01:35

Життя в стилі ultra-light: в Украине делают игрушки для взрослых за 55 тыс. евро

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Самолеты класса ultra-light - это как мотоциклы и гидроскутеры - игрушки для взрослых.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал авиаконструктор Юрий Яковлев.

Его предприятие AEROPRACT занимает 3 место в мире по производству легких и сверхлегких самолетов. За 25 лет выпустило более 1000 аппаратов. Цена достигает 55 тыс евро.

"Основное их назначение - развлечение. Такая себе "техника выходного дня", - сказав он.

В США самолет может себе позволить практически каждый - такой большой рынок. Подержанный аппарат можно купить по цене автомобиля - за $5-10 тыс. Да, плохо выглядит, краска облезла. Но летает.

"Летать - это стиль жизни. В США на любом аэродроме можно взять машину в аренду. А в маленьком городке старый автомобиль найдешь здесь же, среди самолетов. И там ключи. Единственное правило: прежде, чем поставить на место, заправь бак. У меня был случай: сели в штате Кентукки. Такси не дождались. Подошел американец, прилетел на своем двухмоторном самолете. "А чего вы здесь?" Объяснили. "Ну так возьмите мой Форд Эскалейд". Это гигантский внедорожник. "А, когда вернетесь - ключи положите в карман", - рассказал авиаконструктор.

Автор: Виктор Фоменко
  Сверхлегкий спортивный самолет "Аэропракт-40". Самолет пилотирует его конструктор Юрий Яковлев
Сверхлегкий спортивный самолет "Аэропракт-40". Самолет пилотирует его конструктор Юрий Яковлев

Сам Юрий Яковлев летает в Карпаты - собирать грибы. Раньше на выходные по несколько раз в год летал в Крым.

"Под Черноморском была площадка - бывший аэродром Ан-2. Приземлялся и шел купаться. Теперь летом купаюсь в Греции ", - поделился он.

Яковлева поразил американский самолет из набора - собираешь сам. Полетал на таком в 2005 и купил. Это другой рынок: стоят более тяжелые и мощные моторы.

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"Когда на таком выполняешь фигуры высшего пилотажа - петля, бочка, переворот, штопор, разворот по вертикали - это настоящий кайф. Сначала, когда переворачивался и висел на ремнях вниз головой, было страшно - перевернутый полет. Сейчас привык. Когда побеждаешь себя, получаешь удовольствие", - объяснил авиаконструктор.

В Харькове стартовал 5-й ежегодный авиационный фестиваль KharkivAVIAfest. Два дня гости праздника смогут наблюдать беспрерывные полеты, разбитые на тематические подкатегории. Здесь и полеты строем различных типов авиатехники, и пролеты судов военной авиации Украины, и показательные прыжки парашютистов с флагами, и полеты воздушных шаров.

Автор: Виктор ФОМЕНКО
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