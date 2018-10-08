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понедельник, 08 октября 2018 13:59

Как продавать украинские самолеты по всему миру

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Как продавать украинские самолеты по всему миру
Самолет AEROPRACT-40", спортивная модель конструктора Юрия Яковлева. Фото: Виктор Фоменко

Только 1-2 самолета частного предприятия AEROPRACT остаются в Украине. Остальные, а это около 100, идут на экспорт.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал авиаконструктор Юрий Яковлев.

"Продаем самолеты более чем в 40 стран: Австралия, Испания, Франция, Чили, Аргентина, Панама. Несколько самолетов попадает в США", - сказал он.

Предприятие AEROPRACT занимает 3 место в мире по производству легких и сверхлегких самолетов. За 25 лет сделано почти 1100 аппаратов. Основных серийных моделей две: А-22 за 45 тыс. евро и новая модель А32 за 55 тыс. Под заказ выпускаются самолеты - амфибии и сверхлегкие спортивные модели.

"В месяц в среднем изготавливаем 7 двухместных AEROPRACT. Металл - американский. Двигатель - австрийский. Ткань для обтяжки - из Франции. Покрытие - американская или немецкая краска. Чтобы запустить новую модель, уходит около 2 лет. Скажем, AEROPRACT-32 начали разрабатывать 2008-го. 2012-го он взлетел, на доработку ушло еще 3 года", - объяснил конструктор.

Всего в самолете более 2 тыс. деталей и узлов. Для капота используют стеклоткань харьковского производства. А заклепки уже американские: они оказались дешевле наших.

"Бывает, перестали выпускать болты - надо срочно найти замену. Или фара: ставили обычные галогенные с лампами BOSCH. Но они закончились. Начали ставить светодиодные, - и эти уже не выпускают. Опять меняем. В большой авиации такого нет. А в автомобильном производстве постоянно", - сказал Яковлев.

Технология позволяет отправить самолет дилеру, просто проверив работу двигателя: стапеля достаточно точные. А дилер уже самостоятельно собирает и делает облет. Если это новая модель, то все серьезнее.

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"Самолет вывозят по частям на аэродром, собирают, проверяют все системы. Запускается двигатель. Если все нормально работает, начинают выполняться пробежки по земле. Проверяешь тормоза, делаешь подлёты - полеты на малую высоту, подскоки. Поднимаешься на 5 м, садишься. Проверяешь управляемость верх-низ, право-влево и крен. Затем полет по кругу. Высота 300-500 м. Смотришь за поведением самолета, выполняешь посадку", - поделился Яковлев.

Самолет Вооруженных сил Украины Су-24 выполнил потрясающе низкий полет над землей. Маневр удалось снять на видео. Оператору пришлось лечь, чтобы самолет его не задел.

Автор: Виктор ФОМЕНКО
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