"Самый низкий проход самолета за все время" - украинский пилот выполнил впечатляющий маневр

Самолет ВСУ пролетел очень низко над землей. Фото: Sportter

Самолет Вооруженных сил Украины Су-24 выполнил потрясающе низкий полет над землей.

Маневр удалось снять на видео. Оператору пришлось лечь, чтобы самолет его не задел. Об этом сообщает американское издание Business Insider.

Маневр украинского пилота назвали "до безумия опасным". Издание пишет, что этот полет был "самым низким проходом самолета за все времена".

Business Insider напомнил и о других моментах, когда украинские пилоты показывали высочайшее мастерство. Один из таких случаев был в 2014 году, тогда украинский Миг-29 продемонстрировал силу, пролетев над головами пророссийских сепаратистов, которые блокировали железную дорогу на Востоке Украины.

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Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Российский истребитель приблизился к украинским военным кораблям вплотную во время стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля-2018". Видео маневра опубликовала пресс-служба Военно-морских сил Украины.