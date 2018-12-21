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пятница, 21 декабря 2018 14:39

Запустили самый мощный компьютер Украины

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Запустили самый мощный компьютер Украины
Самый мощный суперкомпьютер в Украине делает 300 триллионов операций в секунду Фото:yuzhnoye

В конструкторском бюро "Южное" введен в эксплуатацию новый вычислительный центр с самым мощным суперкомпьютером в Украине.

Уникальную компьютерную систему, специально разработаны для решения инженерных и научных задач с помощью методов вычислительной физики, сообщает пресс-центр КБ "Южное".

"Особенность суперкомпьютера заключается в том, что он обеспечивает решение большого количества задач за короткое время, повышенную точность результатов и возможность проведения полного комплекса расчетных работ в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении.

Высокопроизводительная система суперкомпьютера состоит из сотни серверов и около 4 тыс. вычислительных ядер на процессорах новой архитектуры. Общая емкость оперативной памяти – около 18 терабайт, для быстрого хранения данных доступно хранилище на 200 терабайт.

Все компоненты суперкомпьютера объединены специализированной высокоскоростной компьютерной сетью. Кроме того, система оборудована гибридными вычислительными серверами с новейшими графическими ускорителями и отдельными модулями для обработки и визуализации больших расчетных данных. Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), ее сравнивают с мощностью тысячи персональных компьютеров, работающих одновременно.

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Компания Lenovo представила смартфон Lenovo Z5s. Мощнее, чем iPhone XS Max. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти, хотя сейчас существуют телефоны максимум с 10 ГБ.

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21
декабря

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