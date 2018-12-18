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вторник, 18 декабря 2018 15:26

Создали самый мощный в мире смартфон
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Компания Lenovo представила смартфон Lenovo Z5s
Фото: gizmochina.com
Компания Lenovo представила смартфон Lenovo Z5s
Компания Lenovo представила смартфон Lenovo Z5s

Компания Lenovo представила смартфон Lenovo Z5s. Мощнее, чем iPhone XS Max. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти, хотя сейчас существуют телефоны максимум с 10 ГБ.

Новинка будет доступна в 2 версиях: стандартной с процессором среднего уровня Snapdragon 710 и 8 ГБ оперативной памяти, и флагманской - с топовым Snapdragon 845 и 12 ГБ ОЗУ под брендом Ferrari, пишет gizmochina.com.

Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 имеет такую ​​же конструкцию дисплея, как обычный Lenovo Z5 Pro, но обратная панель у новинки оформлена иначе. Она имитирует карбоновые элементы аэродинамического оперения спортивного автомобиля и окрашенная в красный цвет.

Основная фотокамера - сдвоенная с сенсорами Sony с разрешением 24 (IMX576) и 16 (IMX519) Мп и объективом с максимальной диафрагмой (F/1,8). Есть интеллектуальное распознавание сцен съемки, поддержка видеозаписи 4К и возможность снимать замедленные видео со скоростью 120 к/с и разрешением Full HD. Фронтальная построена на сенсорах разрешением 8 и 16 Мп, основная имеет объектив с диафрагмой F/2,2 и дополнена сенсором, который обеспечивает работу функции распознавания лиц.

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Lenovo Z5 Pro работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой ZUI 10.

Стоимость телефона отличается в зависимости от объема оперативной памяти: 6 + 128 ГБ - $390, 8 + 128 ГБ - $435, 8 + 256 ГБ - $ 80, 12 + 512 ГБ - $640.

Ведомство по патентам и товарным знакам США утвердил ряд патентов Sony на необычные технологии для смартфонов будущего. Первый касается складываемого корпуса, который, скорее всего, станет трендом 2019-го. Второй - прозрачного дисплея.

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