Создали самый мощный в мире смартфон

Фото: gizmochina.com

Компания Lenovo представила смартфон Lenovo Z5s. Мощнее, чем iPhone XS Max. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти, хотя сейчас существуют телефоны максимум с 10 ГБ.

Новинка будет доступна в 2 версиях: стандартной с процессором среднего уровня Snapdragon 710 и 8 ГБ оперативной памяти, и флагманской - с топовым Snapdragon 845 и 12 ГБ ОЗУ под брендом Ferrari, пишет gizmochina.com.

Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 имеет такую ​​же конструкцию дисплея, как обычный Lenovo Z5 Pro, но обратная панель у новинки оформлена иначе. Она имитирует карбоновые элементы аэродинамического оперения спортивного автомобиля и окрашенная в красный цвет.

Основная фотокамера - сдвоенная с сенсорами Sony с разрешением 24 (IMX576) и 16 (IMX519) Мп и объективом с максимальной диафрагмой (F/1,8). Есть интеллектуальное распознавание сцен съемки, поддержка видеозаписи 4К и возможность снимать замедленные видео со скоростью 120 к/с и разрешением Full HD. Фронтальная построена на сенсорах разрешением 8 и 16 Мп, основная имеет объектив с диафрагмой F/2,2 и дополнена сенсором, который обеспечивает работу функции распознавания лиц.

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Lenovo Z5 Pro работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой ZUI 10.

Стоимость телефона отличается в зависимости от объема оперативной памяти: 6 + 128 ГБ - $390, 8 + 128 ГБ - $435, 8 + 256 ГБ - $ 80, 12 + 512 ГБ - $640.

Ведомство по патентам и товарным знакам США утвердил ряд патентов Sony на необычные технологии для смартфонов будущего. Первый касается складываемого корпуса, который, скорее всего, станет трендом 2019-го. Второй - прозрачного дисплея.