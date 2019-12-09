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понедельник, 09 декабря 2019 11:49

За год мир купил оружия на $420 млрд

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За год мир купил оружия на $420 млрд
Продажа вооружений вырос. Фото: unian.ua

Упродавж прошлого года на мировом рынке вооружений США были лидером. По сравнению с 2017 годом объемы продаж вооружений в мире выросли на 4,6%. Объемы продаж сотни крупнейших оборонных концернов мира в прошлом году составили $420 млрд, сообщает DW.

Американские корпорации, как Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics провели первые пять мест в рейтинге. Эти компании продали вместе вооружений на сумму $148 млрд.

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"Американские компании с рейтинга SIPRI реализовали оружия и оснащения военного назначения на $246 млрд. Это 59% от общих объемов продаж оружия ста ведущих оружейных концернов мира. Прошлогодний показатель американских оборонных предприятий на 7,2% превышает отметку в 2017 ", - говорится в сообщении.

В обнародованном экспертами SIPRI рейтинге украинский государственный концерн "Укроборонпром" занял 71-е место с продажами в $1,3 млрд.

28 ноября украинская крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" прошла успешные испытания с полета на высоту несколько сотен метров.

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