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четверг, 28 ноября 2019 20:09

Показали испытания новой украинской ракеты

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Показали испытания новой украинской ракеты
Ракета прошла успешные испытания с полета. Фото: defence-ua.com

28 ноября украинская крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" прошла успешные испытания с полета на высоту несколько сотен метров.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и ​​высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - сказал генеральный конструктор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев, сообщает Defense Express.

В дальнейшем будут проверять боевые характеристики ракеты.

Ракета имеет дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч.

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Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Необходимое для развертывания комплекса составляет до 15 минут.

Подразделения Вооруженных сил Украины на сегодня получили уже несколько тысяч отечественных автоматов "Малыш". Ее производит частная компания ООО "Интерпроинвест".

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28
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