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четверг, 14 января 2021 13:32

Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
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Ту-134
Фото: ru.wikipedia.org
Ту-134
Ту-134
Ту-134
Ту-134

В этот день 1966 года произошла 1-я катастрофа опытного образца пассажирского советского самолета Ту-134.

Это был 2-й опытный образец с номером 0001. Его построили летом 1964-го. Этот прототип имел на полметра удлиненный фюзеляж, дополнительные топливные баки в отдельных частей крыла, увеличили запас топлива до 13,2 т, увеличенную до 64 мест вместимость салона, масса - 24,9 т. Также на борту была установлена ​​автоматическая система управления, благодаря которой лайнер мог выполнять автоматический заход на посадку, в том числе ночью и при плохих погодных условий. Оснащена модель была двумя турбовентиляторными двигателями Д-20П-125.

14 января был 89-й полет машины. Ее испытывали на высоте 5-10 тыс. км. В кабине был экипаж из 8 человек. В этом полете планировали снять характеристики устойчивости и управляемости самолета на различных высотах.

Однако что-то пошло не так - диспетчер услышал сообщение от экипажа "Руль..." и дальше неразборчивое слово. Летчики потеряли контроль над самолетом во Владимирской области, сейчас на территории России. Ту-134 начал разваливаться в воздухе, вошел в пике и начал падать. При этом задел один из домов. Его обломками придавило корову, какая паслась во дворе. Весь экипаж погиб.

Бортовые самописцы вследствие небрежности персонала не были исправны на время вылета. Поэтому из них не удалось получить точной информации. Наиболее вероятные причины падения - дефекты рулевого управления и ошибка экипажа. После этого систему управления моделью усовершенствовали.

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Ту-134 рассчитан для авиалиний малой и средней протяженности. Его производили в Харькове с 1966-го по 1989 год. Всего выпустили 854 единицы. 75 из них разбились.

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Дата
14
января

Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134

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