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пятница, 05 июля 2019 12:52

В Украине готовят роман с дополненной реальностью

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В Украине готовят роман с дополненной реальностью
Макс Кидрук готовит новый роман с дополненной реальностью Фото: ОГО

Украинский писатель Макс Кидрук готовит новую книгу с дополненной реальностью.

Луцкая ИТ-компания Ideil создаст для романа отдельное приложение. Его можно будет бесплатно скачать с Google Play или iTunes Store, сообщает InternetUA.

"Запустив его, пользователь может навести свой гаджет на обложку книги и там начнут происходить странные вещи. Это я называю интерактивной обложкой. Саму книгу даже не обязательно покупать - можно просто скачать приложение и навести смартфон на экземпляр, который есть в магазине. И вы увидите, что будет происходит", - говорит Кидрук.

Кроме этого, с одним из героев книги можно будет пообщаться в чате Facebook.

"Один из персонажей романа "перекочует" в эту книгу с другой моей книги. Я намеренно прописываю книгу так, чтобы в читателя возникал вопрос, почему этот персонаж здесь. От этого сюжет не страдает, но читатель получает возможность в тексте навести на иконку и перейти в чат в Facebook с этим персонажем. Читатель сможет расспросить героя о том, где он находится, что делает, почему он здесь оказался", - сказал автор романа.

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Автор планирует задействовать Google Maps в своем романе. Для этого проводят специальную аэросъемку над городом Ровно.

"Дело в том, что в тексте есть определенные описания Ровного, и чтобы понимать, о чем идет речь, где это находится, ты можешь привести смартфон на определенную пиктограмму и перейти на съемку этого места с воздуха. Карты Google могут посмотреть все, а я хочу сделать что-то такое, чего не делает Google, поэтому это будет съемка под определенным углом и в самом этом изображении будут точки, на которые можно будет щелкнуть и посмотреть фотографии этих мест. Таким образом, читатель будет иметь полное понимание, о чем идет речь", - добавил Максим Кидрук.

Приложение будет готов в начале августа этого года. В Google Play и iTunes Store он должен появиться в сентябре.

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