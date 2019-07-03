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среда, 03 июля 2019 12:36

Гибкий Samsung Galaxy Fold модернизировали

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Гибкий Samsung Galaxy Fold модернизировали
В Samsung решили проблему с экраном в Galaxy Fold Фото: REUTERS

Компания Samsung выполнила полный редизайн Galaxy Fold и решила проблему с экраном.

Сейчас южнокорейская компания завершает производство коммерческой версии гибкого смартфона. Кроме этого, планируют поставлять основные компоненты для сбора на завод во Вьетнаме, сообщает Bloomberg.

Официальной информации, когда смартфон поступит в продажу, нет. Будет стоить Galaxy Fold $2000.

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Выход телефона на рынок, который был запланирован на весну, отложили из-за проблем с экраном. Во время тестирования от него отклеивался верхний защитный слой, трескался экран и пропадало изображение.

Компания причиной поломок назвала защитную пленку, которую нельзя снимать при использовании. Однако она сама держалась плохо и отпадала.

Релиз Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа. Презентация пройдет на мероприятии в Нью-Йорке.

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03
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