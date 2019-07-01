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понедельник, 01 июля 2019 17:36

Грозит ли Telegram украинцам

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Грозит ли Telegram украинцам
Telegram не угрожает безопасности Украины Фото: Довод

Интернет-платформа Telegram не угрожает безопасности Украины.

Об этом рассказали на конференции "Telegram: инструмент коммуникации с общественностью или средство предвыборных манипуляций?", сообщает Интерфакс-Украина.

"Угрозы в платформе Telegram нет, так как, несмотря на большое количество подписчиков, они пользуются различными мотивациями присутствия на этой платформе и потребляют или не потребляют опасный информационный контент в разных сферах", - сказал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

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Проблема все же существует, ведь многие украинские СМИ ссылаются на Telegram каналы как на первоисточники. Они, в свою очередь, могут подавать неправдивую информацию. В результате, это может привести к дезинформации общества, добавил министр.

Также есть ряд каналов, которые финансируют российские структуры.

В соцсети Telegram появилась возможность удалять сообщения, даже отправленные собеседником, без ограничений по времени.

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