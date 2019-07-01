Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го

Работы займут 20 млн рабочих мест Фото: Информационное агентство АСС

К 2030-му по всему миру роботы могут заменить людей почти на 20 млн рабочих мест.

Сейчас количество роботов, используемых в мире, увеличилось втрое за последние 20 лет - до 2,25 млн. Тенденции показывают, что в течение следующих 20 лет их количество составит 20 млн. Из них - 14 млн в Китае, сообщает аналитическая компания Oxford Economics .

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Больше всего пострадают регионы, где количество квалифицированных специалистов является наименьшим. Чаще всего это места со слабой экономикой и высоким уровнем безработицы. В таких регионах внедрение одного работа может привести к сокращению 2-х рабочих мест.

В Перми разработали робота-врача. Он снимает у пациента основные медицинские параметры и дает медицинские рекомендации. Работать робот может только в паре с живым терапевтом.