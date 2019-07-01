К спутнику Сатурна отправят беспилотник

NASA планирует запустить беспилотник к спутнику Сатурна Фото: УНН

NASA планирует запустить беспилотник к спутнику Сатурна Титана.

Космический корабль назвали Dragonfly. Его старт запланирован на 2026-й. Основная цель запуску - выяснить происхождение человечества, передает УНН.

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Беспилотник величиной с гольфкар оснастили 4-мя пропеллерами. К Титану он должен добраться за 8 лет. Сначала Dragonfly несколько раз облетит спутник Сатурна, после совершит посадку в нескольких местах Титана.

Dragonfly будет искать химические признаки жизни на Титане. Стоимость проекта на этапе разработки оценивается в $850 млн. О намерениях запуска беспилотника сообщил директор космического агентства Джим Брайденстайн.

Титан известен своим сходством с Землей на ее раннем этапе, а также исследовательским потенциалом по изучению происхождения жизни.