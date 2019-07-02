Инженер создал двери с поддержкой искусственного интеллекта

Автор: pingvin.pro Инженер подключил к двери камеру с поддержкой искусственного интеллекта, которая блокирует вход для кота

Инженер Amazon подключил к двери камеру с поддержкой искусственного интеллекта, которая блокирует вход для кота.

Специалисту Бену Хамму кот посреди ночи приносил домой полуживую добычу. Чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем, мужчина подключил камеру с поддержкой искусственного интеллекта и систему блокировки на базе Arduino. Их он установил в специальном отверстии для животных в дверях.

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Камеру Бен оснастил алгоритмом машинного зрения, который сам разработал. Он определяет, появлялось ли животное и имело ли оно добычу. Если да, то кошачьи дверцы блокировались на 15 мин., а инженеру приходило сообщение.

Автор: pingvin.pro Инженер подключил к двери камеру с поддержкой искусственного интеллекта, которая блокирует вход для кота

Кроме этого, система делает автоматические пожертвования в благотворительную организацию National Audubon Society. В ней ухаживают за птицами, которые становятся жертвами кошек.

Искусственный интеллект - раздел компьютерной лингвистики и информатики, который занимается формализацией проблем и задач, что подобны действиям, которые выполняет человек