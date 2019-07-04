Электросамолеты будут покорять небо уже через 5 лет - Илон Маск

Маск заявил, что дальнобойные электрические самолеты будут созданы уже через 5 лет. Фото: из открытых источников

Маск заявил, что дальнобойные электрические самолеты будут созданы уже через 5 лет.

Об этом основатель Tesla написал во время обсуждения батарей для самолетов у Twitter.

Основателя компании SpaceX Илона Маска спросили, могут ли самолеты летать от батареи, есть ли достаточно мощный аккумулятор для таких целей? Маск ответил, что могут, но на небольшое расстояние.

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Маск написал, что реактивное топливо лучше, чем батареи, если говорить о плотности энергии. Для расширения эффективного применения электроаккумуляторов, их энергетическая плотность должна составить 400 Вт/кг. Этого можно будет достичь уже через 5 лет.

Маск не сказал, планирует ли Tesla или какое-то другое его предприятие выпустить электрический самолет. Между тем, он уже говорил, что имеет проект аэромобиля с вертикальным взлетом VTOL. Однако никаких планов по его запуску в серийное производство менеджер не обнародовал.

Современные батареи имеют плотность энергии 300 Вт/кг. Согласно расчетам Маска, потенциала 400 Вт/кг будет вполне достаточно для запуска электрических самолетов. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания SpaceX потеряла контакт с тремя интернет-спутниками Starlink из 60-ти, которые запустили в космическое пространство в мае.