Электросамолеты будут покорять небо уже через 5 лет - Илон Маск

 
Ексклюзивы
1/5
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1432
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 3690
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 225
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2826
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1935
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1746
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3556
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2466
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1737
Фото
Все фото
9
5
10
10
10
Достроили самый большой в мире аэропорт
Достроили самый большой в мире аэропорт
&quot;Невидимый самолет поразить невозможно. Я объяснил, как это работает&quot;- украинский физик Куcайкин
"Невидимый самолет поразить невозможно. Я объяснил, как это работает"- украинский физик Куcайкин
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Видео
Все видео
Не подключается к иностранному WiFi и имеет государственную энциклопедию - выпустили новый смартфон
Не подключается к иностранному WiFi и имеет государственную энциклопедию - выпустили новый смартфон
Показали, как взрывается противокорабельная ракета "Нептун"
Показали, как взрывается противокорабельная ракета "Нептун"
Захотел вредного - получай током
Захотел вредного - получай током
Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы
Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
1 Просмотров: 963
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 513
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1737
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1710
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2268
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1386
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
четверг, 04 июля 2019 14:34

Электросамолеты будут покорять небо уже через 5 лет - Илон Маск

  Комментировать
Электросамолеты будут покорять небо уже через 5 лет - Илон Маск
Маск заявил, что дальнобойные электрические самолеты будут созданы уже через 5 лет. Фото: из открытых источников

Маск заявил, что дальнобойные электрические самолеты будут созданы уже через 5 лет.

Об этом основатель Tesla написал во время обсуждения батарей для самолетов у Twitter.

Основателя компании SpaceX Илона Маска спросили, могут ли самолеты летать от батареи, есть ли достаточно мощный аккумулятор для таких целей? Маск ответил, что могут, но на небольшое расстояние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представили топовые военные разработки

Маск написал, что реактивное топливо лучше, чем батареи, если говорить о плотности энергии. Для расширения эффективного применения электроаккумуляторов, их энергетическая плотность должна составить 400 Вт/кг. Этого можно будет достичь уже через 5 лет.

Маск не сказал, планирует ли Tesla или какое-то другое его предприятие выпустить электрический самолет. Между тем, он уже говорил, что имеет проект аэромобиля с вертикальным взлетом VTOL. Однако никаких планов по его запуску в серийное производство менеджер не обнародовал.

Современные батареи имеют плотность энергии 300 Вт/кг. Согласно расчетам Маска, потенциала 400 Вт/кг будет вполне достаточно для запуска электрических самолетов. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания SpaceX потеряла контакт с тремя интернет-спутниками Starlink из 60-ти, которые запустили в космическое пространство в мае.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Электросамолеты будут покорять небо уже через 5 лет - Илон Маск». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 186795
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 26704
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 25056
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 11390
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
12
 Просмотров: 11070
Техника
Гибкий Samsung Galaxy Fold модернизировали
Гибкий Samsung Galaxy Fold модернизировали Просмотров: 171
Представили топовые военные разработки
Представили топовые военные разработки Просмотров: 531
Не подключается к иностранному WiFi и имеет государственную энциклопедию - выпустили новый смартфон
Не подключается к иностранному WiFi и имеет государственную энциклопедию - выпустили новый смартфон
 Просмотров: 648
Правила выбора пылесоса
Правила выбора пылесоса Просмотров: 99
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го 6 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
6
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
6
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
6
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Голосов: 140
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua