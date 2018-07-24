В Черном море положили начало пасажирскому судоходству

190 лет назад от одесского причала к крымским портам отошел первый пассажирский пароход "Одесса". На Черном море начали пасажирское судоходство.

Губернатор Михаил Воронцов пожелал, чтобы у Одессы был собственный коммерческий пароход, пригодный для плаваний в открытом море.

Пароход «Одесса». Фото: dumskaya.net

"Пароходы в Одессе предназначены для перевозки как грузов, так и путешественников. Нужно обустроить их каютами и помещениями для двух или трех карет", - написал губернатор в письме командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Алексею Грейгу.

Подрядчик из Херсона Варшавский построил пароход. "Одесса" вышла совсем небольшим судном длиной 37,4 м и шириной 7,5 м. В дополнение к массивным гребным колесам прикрепили полное парусное вооружение.

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Пароход «Одесса». Фото: dumskaya.net

На пароходе были четыре каюты первого класса, 24 ниши с кроватями для пассажиров на средней палубе и места для трех десятков пассажиров на передней палубе. Билет в Ялту стоил - 60, 40 и 15 рублей соответственно.

24 июля 1828 года пароход вышел в первый рейс. Маршрут был переполнен поломками и на обратном пути пароход попал в сильный шторм. Паровая машина мощностью в 70 лошадиных сил оказалась слишком слабой, а запас дров для нее недостаточен. В итоге первое путешествие вместо 5 дней длилось 20.

В 1835 году "Одесса" в последний раз вышла в море. Ее паровую машину установили на новый пароход "Митридат".

59 лет назад на воду спустили первый американский атомная подводная лодка "Джордж Вашингтон" с баллистическими ракетами на борту. Первый американский лодка с ядерным реактором "Наутилус" и торпедным вооружением был спущен на воду в 1954 году, а год спустя он поступил на вооружение Военно-морского флота США. Первый советский торпедный АПЛ начали строить в 1955 году. В силу ввели в конце 1958 года.