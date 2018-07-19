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четверг, 19 июля 2018 10:37

Создали первую фотографию: как это было

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196 лет назад свет увидела первая фотография. Ее назвали "Накрытый стол". Автором первого фотографического изображения стал Жозеф Нисефор Ньепс, но первое фото не сохранилось.

  Автор первой в мире фотографии Ньепс. Фото: yaryna.net
Автор первой в мире фотографии Ньепс. Фото: yaryna.net

Сначала вместе с братом Жозеф изобрел пиреолофор - двигатель внутреннего сгорания. Первые попытки в фотографии Ньепс начал делать в 1816 году. Для получения фотоизображения Ньепс применил серебряную соль, которая чернеет от дневного света.

Ему удавалось получать негатив, однако при высвобождении из камеры снимок полностью чернел. После длительных попыток Ньепсу удалось получить первое полноценное изображение в 1822 году.

  Вторая фотография Ньепса. 1826. "Вид из окна". Фото: yaryna.net
Вторая фотография Ньепса. 1826. "Вид из окна". Фото: yaryna.net

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Следующий снимок, который по сути и считается первым настоящим в мире, датируется 1826 годом и носит название "Вид из окна". Ньепс изобразил вид из окна, то есть крыши соседних домов. За это время освещение, естественно, сильно менялось, так что снимок получился довольно странным, а вид из окна на нем не слишком узнаваемым.

Жозеф впервые смог закрепить изображение внутри камеры-обскуры на медной пластинке, покрытой слоем природного асфальта. К сожалению, этот метод, получивший название гелиографии, требовал 8-часовой выдержки снимка при ярком свете, что позволяло фотографировать лишь неподвижные пейзажи.

25 июня 1967 состоялась первая международная телевизионная трансляция в прямом эфире. Программа "Наш мир" передавалось в 24 страны на 5 континентах, и 400 млн телезрителей смотрели выступление группы "Битлз".

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Дата
19
июля

Создали первую фотографию: как это было

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