Первой железной дорогой ездят только специальные локомотивы

Сегодня, 17 июля 1854 года, заработала первая в мире горная железная дорога.

Старейший участок в 42 км строили в течение 6 лет. Проходит она через Земмерингский перевал между городами Мюрццушлаг и Глоггницем высокогорной местностью. Учитывая сложный рельеф и значительные перепады высоты, железная дорога является одним из выдающихся достижений гражданской инженерии XIX века.

Первую горную железную дорогу строили в течение 6 лет. Фото: stranamira.com

В строительстве принимали участие около 20 тыс. человек. Проект был создан архитектором Карлом фон Гега. Дорога проложена на высоте 985 м над уровнем моря. Из-за сложного рельефа пришлось прорубить 14 тоннелей, построить 16 виадуков, причем некоторые из них - в 2 этажа, а также более 100 каменных мостов и 11 небольших железных мостов. Станции дороги и административные здания чаще всего построены из отходов породы, полученных в ходе прокладки тоннелей.

На всем протяжении дороги перепад высоты составляет 460 метров, а на 60% протяженности крутизна составляет 20-25%, что эквивалентно подъему в 1 м на 40 м пути. Такие условия вызвали совершенно новые технические аспекты строительства, и понадобились новые инструменты и техника для эксплуатации. Была разработана новая конструкция локомотивов специально для этой дороги. Стандартная техника до сих пор не может справиться с экстремальными величинами подъема.

В 1998-м Земмерингская железная дорога была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

59 лет назад на воду спустили первую американскую атомную подводную лодку "Джордж Вашингтон" с баллистическими ракетами на борту. В гонке военных технологий между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки во время холодной войны не было абсолютного лидера. Советский Союз со значительным опережением развивал ракетные технологии. Бомбу сделали раньше Штаты. Они на первых порах лидировали и в создании атомных подводных лодок.