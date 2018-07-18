Полвека назад основали Intel - крупнейшую в мире компанию-производителя полупроводниковых элементов и устройств. Наиболее известна как разработчик и производитель x86-серии микропроцессоров, процессоров для IBM-совместимых персональных компьютеров.

Intel основали Гордон Мур и Роберт Нойс после выхода из компании Fairchild Semiconductor. В конце 1990-х Intel стала одной из крупнейших и самых успешных компаний в мире.

Intel основали в 1968 году Гордон Мур и Роберт Нойс. Фото: Википедия

Сначала компания была известна благодаря транзисторам собственного производства, а ее главным продуктом был чип статической оперативной памяти. Intel росла в течение 1970-х годов, развиваясь и улучшая производственный процесс и увеличивая количество продуктов, оставаясь лидером в производстве памяти. Когда Intel создала первый микропроцессор в 1971 году, ее главным продуктом постепенно стал чип динамической оперативной памяти.

Растущая конкуренция с японскими производителями транзисторов в 1983 году привела к резкому падению доходности рынка. Тогда неожиданный успех персонального компьютера от IBM заверил тогдашнего руководителя переориентироваться на микропроцессоры и изменить фундаментальные основы бизнес-модели.

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Открытие штаба Intel в 1968 году. Фото: Википедия

В конце 1980-х годов Intel получила 10-летний период беспрецедентного роста как ведущий поставщик компьютерных комплектующих. После 2000 года рост из-за производства передовых микропроцессоров замедлился, и конкуренты отвоевали значительную часть рынка, что уменьшило доминирующие позиции Intel. В начале 2000-х годов тогдашний глава Крэг Баррет попытался расширить бизнес-интерес компании за пределами полупроводников, но только некоторые из этих направлений наконец стали успешными.

В 2005 и 2006 годах Пол Оттелини реорганизовал компанию, направив ее на ядро ​​процессора и анонсировал серию резких уменьшений в размере рабочей силы, что в конечном счете уменьшит размер компании примерно на 10%.

В сентябре 2006 года Intel имела около 100 тыс. работников и 200 филиалов по всему миру. Ее прибыль в 2005 году составил $ 38,8.

11 июня 1991 компания Microsoft выпустила операционную систему MS DOS 5.0. MS-DOS - операционная система из семейства DOS, разработанная фирмой Microsoft - коммерческая операционная система фирмы Microsoft для IBM PC-совместимых персональных компьютеров. MS-DOS - самая известная операционная система из семейства DOS.