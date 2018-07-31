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вторник, 31 июля 2018 19:00

Советы, как выбрать качественный планшет
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В Украине выросли продажи планшетов на 8%. За полгода 2018 украинцы приобрели 199 тыс. приборов. В прошлом году за этот период приобрели - 216 тыс. планшетов.

Лучше всего покупают планшеты с большим экраном. Цены на планшеты с диагональю более 10 дюймов стартуют от 4 тыс. грн.

Gazeta.ua подготовила подборку планшетов с диагональю экрана 7 дюймов, которые стоят до 2 тыс. грн.

1. Glofiish GPad Air. Стоимость - 1,8 тыс. грн.

  Glofiish GPad Air. Фото: rozetka.com.
Glofiish GPad Air. Фото: rozetka.com.

Китайский Glofiish GPad Air имеет процессор MediaTek (4 ядра) с 1 ГБ оперативной памяти.

Внутренняя память - 16 ГБ и слот для карты памяти microSD до 32 ГБ. Операционная система - Android 6.0. Автономность работы устройства обеспечивает батарея емкостью 2800 мА*ч.

Устройство оборудовано модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Поддерживает 2G и 3G. Оборудован двумя слотами для SIM-карт.

В наличии фронтальная 0.3 Мп и задняя 2.0 Мп камеры. Корпус модели изготовлен из прочного пластика, продают только в черном цвете.

"Чистый Андроид, это удобно, поскольку не грузит сеть постоянными оновлениями. Нужные программы устанавливаю сам с Маркета. Некоторые приложения сразу ставлю на micro SD. Для больших файлов использую Google Drive и выгружаю все в облако", - пишет пользователь Марк на сайте Rozetka.com.

"Вместо обещанных 16-ти 9 Гб. Оператор "розетки" ответил, что остальную память занимают встроенные приложения. Но про это нужно предупреждать заранее", - пишет пользователь Яна на сайте Rozetka.com.

2. EvroMedia Play Pad 3G Goo - 1,7 тыс. грн.

  EvroMedia Play Pad 3G Goo. Фото: rozetka.com.
EvroMedia Play Pad 3G Goo. Фото: rozetka.com.

Планшет EvroMedia Play Pad 3G Goo оборудован четырех-ядерным процессором MTK6582.

Имеет встроенную оперативную память 1 Гб и общее хранилище размером 16 Гб. При необходимости память устройства можно увеличить за счет дополнительной microSD карты до 32 Гб. Емкость батареи - 2800 мА*ч.

Операционная система - Android 5.1. Планшет поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Имеется слот для двух SIM-карт.

Устройство оборудовано фронтальной камерой на 0,3 Мп и основной 3 Мп. Корпус модели металически-пластиковый. Доступна только в белом цвете.

"Купил ребенку на День рождения, на третий день использования не включился.Потух экран, не включается в не заряжается. Преимущиств при таком коротком периоде службы нет", - пишет пользователь форума мелкой техники.

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3. Prestigio Grace 3157, стоит около 2 тыс. грн.

  Prestigio Grace 3157. Фото: rozetka.com.
Prestigio Grace 3157. Фото: rozetka.com.

Китайский Prestigio Grace 3157 имеет процессор MediaTek MT8735 на 4 ядра. Оснащен 16 ГБ памяти для внутреннего хранилища. Также можно расширить его с помощью microSD-карт емкостью до 64 ГБ.

Батарея емкостью 2800 мА*ч гарантирует бесперебойную работу устройства. Операционная система - Android 7.0.

Доступен модуль Wi-Fi и 3G или 4G подключения. Доступны два слота для SIM-карт.

В планшет также встроенная 2.0-мегапиксельная основная камера и фронтальная камера на 0.3 Мп. Корпус этой модели металлический, черного цвета.

"Приобрел для родителей. Разобрались очень быстро. Преимущества: отличный планшет, как для детей, так и для взрослых. Прочный корпус, понятное меню, достаточно шустрый. Недостатков за такие деньги - не обнаружил", - пишет пользователь Антон на сайте Rozetka.com.

"В целом не понравился, не знаю это из-за дешевизны ли, но давно не встречал такого медленного аппарата. Приложения подвисают, открываются/закрываются медленно и с фризами, меню движется рывками и все в таком плане. Покупался пожилому человеку чисто для общения через приложение, и просмотра фотографий, но для себя бы его не купил", - пишет Тарас на сайт Comfy.

4. Impression ImPAD M701 - 1,9 тыс. грн.

  Impression ImPAD M701. Фото: rozetka.com.
Impression ImPAD M701. Фото: rozetka.com.

Китайский планшет оборудован четырех-ядерным процессором и батареей емкостью 2800 мА*ч.

Оперативная память - 1 Гб. Встроенная - 16 Гб. Дополнительно можно использовать карту памяти micro SD. Операционная система - Android 6.0. Встроенный 3G-модуль и Wi-Fi. Поддерживает использование двух SIM-карт.

Также в планшет встроена основная камера - 5 Мп. Корпус устройства пластиковый. Доступен только в черном цвете.

"Тестирую уже второй день. Качеством дисплея, тачскрина, камерой доволен. Рекомендую для несложных задач. Подойдет для использования интернет-серфинга, для просмотра фильмов, так как хороший дисплей. Для общения в интернете. Ну и для навигатора если всегда есть интернет" , - пишет Дмитрий Ивченко на форуме.

5. Mystery MID-703G. Стоит около 1,4 тыс. грн.

  Mystery MID-703G. Фото: rozetka.com.
Mystery MID-703G. Фото: rozetka.com.

Работу Mystery MID-703G поддерживает двухъядерный процессор Mediatek и позволяет работать с ресурсоемкими приложениями. В устройство встроена литий-ионная батарея в 2400 мА*ч.

Оперативная память - 512 Мб. Встроенная - 4 Гб. Устройство поддерживает использование карты памяти microSD. Операционная система - Android 4.2.

Поддерживает технологии мобильной связи: 2G и 3G и беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth. Встроенный слот для двух SIM-карт.

Планшет также оборудован основной камерой на 2 Мп и фронтальной на 0,3 Мп. Корпус пластиковый, доступен только в черном цвете.

"Купили ребенку в подарок, сыну 11 лет. Телефон с двумя сим-картами. Слышимость - отличная, удобно держать в руке, яркий экран. На флешку загрузили все учебники для 5 класса - использует как электронную книгу. Батарея слаюая но все функции выполняет и не виснет", - написала Елена Гетьман на сайте Rozetka.com.

"Очень слабый планшет. Для работы абсолютно не годится. Даже неприхотливые приложения тянет с трудом, и то они постоянно вылетают. А если приложение начинает давать хоть минимальную нагрузку, то держится оно не более 30 секунд, после чего вылетает, и нужно тратить еще около минуты что бы запустить его снова. Разочарованный покупкой. И как уже писали ранее, батарея очень слабая", - жалуется Дмитрий Мирошник на сайте Rozetka.com.

За полгода украинские онлайн-покупатели осуществляют от 5 до 20 покупок в интернете. Больше всего покупают телефоны - 28% покупок. Самый популярный смартфон - Samsung Galaxy J3 с ценой в 2,7 тыс. грн.

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