Смартфоном Google Pixel 4 можно будет управлять жестами

Смартфон Google Pixel 4 получит революционное управление жестами.
Pixel 4 и Pixel 4 XL не будут иметь никаких вырезов на экране, зато получат большие рамки, в которых разместят датчики управления жестами.
Верхняя часть лицевой стороны будущих аппаратов через это выглядит совсем не в тренде 2019-го, отмечает BGR.
Известный разработчик Ice Universe разместил в Twitter предполагаемые конструкции защитной пленки для Pixel 4. Если эти проекты основаны на реальном дизайне Google Pixel 4, лицевая панель будет достаточно интересной.
Слева направо у смартфона есть отверстия для двойных камер телефона и датчиков, которые позволят распознавать лица на Pixel 4; верхний динамик; и таинственный отверстие в форме таблетки.
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Это отверстие, вероятно, будет содержать радарные датчики Project Soli, которые Google планирует представить вместе с Pixel 4, что позволит использовать на телефоне новые средства управления на основе жестов.
Google впервые рассказала об этом датчике четыре года назад. Soli является миниатюрным радаром, распознает жесты одной руки - машет с одной стороны в сторону, руки сжатой в кулак, пальцы, что скрещены . С его помощью можно будет управлять электроникой, не касаясь экрана.
Pixel 4 запускается в середине октября. Обычно все подробности о телефоне Google становятся известны заранее, задолго до того, как он поступит в продажу.
Осенью Apple повысит цены на iPhone. В частности, представит 3 новые модели iPhone 11 iPhone 11 Max и iPhone 11R.
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