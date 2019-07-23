Смартфоном Google Pixel 4 можно будет управлять жестами

Google Pixel 4 - смартфон, которым можно будет управлять жестами. Фото: twitter.com/UniverseIce.

Смартфон Google Pixel 4 получит революционное управление жестами.

Pixel 4 и Pixel 4 XL не будут иметь никаких вырезов на экране, зато получат большие рамки, в которых разместят датчики управления жестами.

Верхняя часть лицевой стороны будущих аппаратов через это выглядит совсем не в тренде 2019-го, отмечает BGR.

Известный разработчик Ice Universe разместил в Twitter предполагаемые конструкции защитной пленки для Pixel 4. Если эти проекты основаны на реальном дизайне Google Pixel 4, лицевая панель будет достаточно интересной.

Слева направо у смартфона есть отверстия для двойных камер телефона и датчиков, которые позволят распознавать лица на Pixel 4; верхний динамик; и таинственный отверстие в форме таблетки.

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Это отверстие, вероятно, будет содержать радарные датчики Project Soli, которые Google планирует представить вместе с Pixel 4, что позволит использовать на телефоне новые средства управления на основе жестов.

Google впервые рассказала об этом датчике четыре года назад. Soli является миниатюрным радаром, распознает жесты одной руки - машет с одной стороны в сторону, руки сжатой в кулак, пальцы, что скрещены . С его помощью можно будет управлять электроникой, не касаясь экрана.

Pixel 4 запускается в середине октября. Обычно все подробности о телефоне Google становятся известны заранее, задолго до того, как он поступит в продажу.

Осенью Apple повысит цены на iPhone. В частности, представит 3 новые модели iPhone 11 iPhone 11 Max и iPhone 11R.