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пятница, 23 августа 2019 15:44

Сколько будет длиться самый долгий перелет

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Сколько будет длиться самый долгий перелет
Самый длинный перелет начали проводить из Австралии в Лондон и Нью-Йорк Фото: Qantas

Австралийский авиаперевозчик Qantas будет тестировать 20-часовые перелеты.

В самолетах Boeing будут находиться 40 пассажиров с бортэкипажем. Во время перелета медики будут проверять их состояние здоровья, чтобы понять воздействие перелета на человеческий организм, сообщает Independent.

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Тестовые полеты начнут в октябре 2019-го. Официальный запуск прямых длительных рейсов запланирован на 2022-й. Авиакомпания планирует открыть прямые рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорка.

Авиаперелет в Лондон будет длиться 20 ч. 20 мин. и составит около 17 тыс. км. Средняя скорость самолета - 837 км/ч.

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