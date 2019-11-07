Samsung создала самые большие аккумуляторы для своих смартфонов

Сетевой источник Ice Universe рассказал о плановой емкости аккумуляторов новых смартфонов линейки Samsung Galaxy S11.
Емкость аккумулятора Samsung Galaxy S11e может достигать 4000 мА-ч, пишет "Уніан".
По форме новый аккумулятор будет отличаться от вытянутого Galaxy S10e. Он будет более квадратным и похожим на аккумулятор Galaxy Note10. Благодаря этому дизайн материнской платы Samsung Galaxy S11e изменится.
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Емкость аккумулятора Samsung Galaxy S11 + должен достичь 5000 мАч, чтобы позволить ему работать не менее сутки в сетях пятого поколения и при повышенной частоте обновления экрана.
Экраны новых флагманов Samsung должны поддерживать частоту 90 или 120 Гц. Презентация Samsung Galaxy S11 состоится в феврале 2020-го.
Южнокорейская компания Samsung показала новый смартфон, который сгибается вдвое. В компании не сообщили название нового смартфона.
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