Samsung создала самые большие аккумуляторы для своих смартфонов

Емкость аккумулятора Samsung Galaxy S11 + должен достичь 5000 мАч. Фото: oborot.ru

Сетевой источник Ice Universe рассказал о плановой емкости аккумуляторов новых смартфонов линейки Samsung Galaxy S11.

Емкость аккумулятора Samsung Galaxy S11e может достигать 4000 мА-ч, пишет "Уніан".

По форме новый аккумулятор будет отличаться от вытянутого Galaxy S10e. Он будет более квадратным и похожим на аккумулятор Galaxy Note10. Благодаря этому дизайн материнской платы Samsung Galaxy S11e изменится.

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Емкость аккумулятора Samsung Galaxy S11 + должен достичь 5000 мАч, чтобы позволить ему работать не менее сутки в сетях пятого поколения и при повышенной частоте обновления экрана.

Экраны новых флагманов Samsung должны поддерживать частоту 90 или 120 Гц. Презентация Samsung Galaxy S11 состоится в феврале 2020-го.

Южнокорейская компания Samsung показала новый смартфон, который сгибается вдвое. В компании не сообщили название нового смартфона.