Samsung представила концепцию гибкого смартфона

Samsung представила гибкий смартфон Фото: Samsung

В компании не сообщили название нового смартфона.

Южнокорейская компания Samsung показала новый смартфон, который сгибается вдвое, сообщает The Verge.

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Пока неизвестно, когда планируют начать продажи новинки. В компании добавили, что он легко уместится в кармане и может изменить способ использования телефона.

На презентации в Нью-Йорке Microsoft представила смартфон Surface Duo с двумя отдельными экранами.