Рассказали о новых функциях Instagram

Instagram готовит новые иконки для Stories-камеры и переделает эффект Boomerang, который зацикливает видео.

Такую информацию сообщает исследовательница Джейн Вонг в блоге. Там можно посмотреть на работу всех новых эффектов.

Так, в Instagram будут встроены коллажи для Stories. Благодаря этому в Stories можно будет размещать от двух до шести фотографий одновременно.

Также соцсеть добавит возможность делиться комментариями. На старте их можно будет отправить в личные сообщения.

Появится фильтр сообщений и список авторизованных сайтов и приложений. Можно будет увидеть, какие сервисы имеют доступ к аккаунту.

