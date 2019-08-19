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понедельник, 19 августа 2019 16:24

Рассказали о новых функциях Instagram

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Автор: Jane Manchun Wong
  Instagram получит новые функции
Instagram получит новые функции

Instagram готовит новые иконки для Stories-камеры и переделает эффект Boomerang, который зацикливает видео.

Такую информацию сообщает исследовательница Джейн Вонг в блоге. Там можно посмотреть на работу всех новых эффектов.

Так, в Instagram будут встроены коллажи для Stories. Благодаря этому в Stories можно будет размещать от двух до шести фотографий одновременно.

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Также соцсеть добавит возможность делиться комментариями. На старте их можно будет отправить в личные сообщения.

Появится фильтр сообщений и список авторизованных сайтов и приложений. Можно будет увидеть, какие сервисы имеют доступ к аккаунту.

Вонг сообщала, что соцсеть разрабатывает AR-эффект с заменой фона и собирается изменить название на "Instagram от Facebook".

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19
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