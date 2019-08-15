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четверг, 15 августа 2019 12:10

WhatsApp перестанет работать на старых операционных системах

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WhatsApp перестанет работать на старых операционных системах
WhatsApp не будет работать на устаревших ОС Android и iOS Фото: Akket.com

Все существующие версии для устаревших ОС Android и iOS отключат от серверов.

Основной причиной такого решения стала плохая защищенность старых платформ. В связи с этим разработчики не могут обеспечить высокий уровень безопасности личных данных. Кроме этого, мессенджер переходит на новые API, а старые платформы такой поддержки не имеют, сообщает Akket.com.

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Не смогут использовать WhatsApp владельцы смартфонов на базе Android 2.3.7 и iOS 7 или более старых с 1 февраля 2020 года.

К этому периоду пользователей старых мобильных устройств могут сохранить и перенести всю свою переписку на новое мобильное устройство. С начала февраля этого сделать будет невозможно.

С 31 декабря 2019 WhatsApp перестанет работать на всех версиях платформы Windows Phone.

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