Болтон: Россия создает гиперзвуковое оружие за похищенными в США технологиями

Советник президента США по нацбезопасности обвинил Россию в похищении американских технологий https://www.pravda.com.ua/

Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологии, похищенные в США.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, взрыв под Северодвинском является примером того, что Российская Федерация пытается добиться технологического прогресса в своих возможностях по созданию средств доставки ядерного оружия.

"Что-то пошло не так, но это показывает, что, хотя экономика России примерно равна экономике Нидерландов, она до сих пор тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующие носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий ", - сказал Болтон.

Он также добавил, что для США и их союзников будет вызовом, если и другие страны получат эти технологии.

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Из-за взрыва на военном полигоне уровень радиации в Северодвинске Архангельской области России был превышен в 4-16 раз.