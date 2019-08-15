Каминг-аут от Microsoft: "Мы вас также прослушивали"

Сотрудники Microsoft могли негласно прослушивать аудиозаписи, личного характера, сделанные через сервисы Cortana и Skype Translator.
"В связи с недавними обсуждениями мы пришли к выводу, что можем гораздо успешнее выполнять нашу работу, если будем конкретно указывать на то, что люди могут время от времени иметь доступ к аудиозаписям", - написал представитель Microsoft.у письме журналистам Vice.
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До этого в политике конфиденциальности Microsoft не было четкого указания на то, что сотрудники корпорации могут иметь доступ к записям разговоров пользователей.
Теперь там написано, что "обработка личных данных включает автоматические методы, а также может происходить вручную (с использованием сотрудников)".
Компьютерная корпорация Microsoft остановила прием заказов от производителей и продавцов ЭВМ на операционную систему Windows Xp.
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