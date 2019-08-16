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пятница, 16 августа 2019 10:41

Новые флагманы iPhone будут иметь экраны главного конкурента

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Новые флагманы iPhone будут иметь экраны главного конкурента
iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат аналогичные экраны, как и Samsung Galaxy S10 и Note 10 Фото: 9to5mac

Материал для дисплеев iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будет иметь кодовое название M9.

Аналогичный экран получат смартфоны Samsung Galaxy S10 и Note 10, передает 9to5mac, ссылаясь на доклад промышленности Южной Кореи.

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В прошлом году дисплее iPhone X и iPhone Xs назывались LT2. Apple не впервые использует экраны производства Samsung. Однако в этом году они впервые будут идентичны по материалам с экранами конкурента.

Наиболее вероятной датой презентации нового iPhone 11 станет 10 сентября. Старт продаж iPhone 11 начнется примерно через 10 дней после этого.

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