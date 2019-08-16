Новые флагманы iPhone будут иметь экраны главного конкурента

Материал для дисплеев iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будет иметь кодовое название M9.
Аналогичный экран получат смартфоны Samsung Galaxy S10 и Note 10, передает 9to5mac, ссылаясь на доклад промышленности Южной Кореи.
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В прошлом году дисплее iPhone X и iPhone Xs назывались LT2. Apple не впервые использует экраны производства Samsung. Однако в этом году они впервые будут идентичны по материалам с экранами конкурента.
Наиболее вероятной датой презентации нового iPhone 11 станет 10 сентября. Старт продаж iPhone 11 начнется примерно через 10 дней после этого.
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