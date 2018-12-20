Представили гибкий телевизор

Южнокорейская компания LG представила телевизор, который можно сгибать в трубочку.

На рынке модель появится в следующем году, пишет 24 канал.

Устройство имеет OLED-дисплей. В свернутом состоянии выглядит как как прямоугольный модуль. Там скрывается гибкий экран. При нажатии на специальную кнопку дисплей выпрямляется.

Телевизор будет иметь 65-дюймовый экран. Его можно свернуть полностью или частично - перейти с формата 16: 9 на 21: 9.

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Стоимость новинки LG пока не разглашают.

Современные телевизоры поддерживают стандарт HD и Full HD. Первый имеет разрешение 1280 на 720 точек. Второй - 1920 на 1080 пикселей, следовательно же - лучше. Но это заметно только если экран телевизора более 32 дюйма. По меньшей диагонали оба формата будут выглядеть примерно одинаковы.