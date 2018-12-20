Представили гибкий телевизор

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 207
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1449
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3708
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4131
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1719
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2223
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
9
3
5
6
7
Согреет и обнимет - как выглядит робот-пингвин
Согреет и обнимет - как выглядит робот-пингвин
Создали самый мощный в мире смартфон
Создали самый мощный в мире смартфон
Крюковский вагоностроительный завод передал 50 грузовых вагонов Еристовскому ГОКу
Крюковский вагоностроительный завод передал 50 грузовых вагонов Еристовскому ГОКу
Выпустили &quot;умные&quot; кроссовки
Выпустили "умные" кроссовки
КрАЗ изготовил автомобили для ООН
КрАЗ изготовил автомобили для ООН
Видео
Все видео
Представили гибкий телевизор
Представили гибкий телевизор
Назвали ТОП-5 самых громких обманов этого года
Назвали ТОП-5 самых громких обманов этого года
Назвали худшие видеоигры 2018 года
Назвали худшие видеоигры 2018 года
Маск открыл скоростной тоннель под землей
Маск открыл скоростной тоннель под землей
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1431
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1575
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 377
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 07:25

Представили гибкий телевизор

  Комментировать
 

Южнокорейская компания LG представила телевизор, который можно сгибать в трубочку.

На рынке модель появится в следующем году, пишет 24 канал.

Устройство имеет OLED-дисплей. В свернутом состоянии выглядит как как прямоугольный модуль. Там скрывается гибкий экран. При нажатии на специальную кнопку дисплей выпрямляется.

Телевизор будет иметь 65-дюймовый экран. Его можно свернуть полностью или частично - перейти с формата 16: 9 на 21: 9.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выбрать телевизор - советы специалиста

Стоимость новинки LG пока не разглашают.

Современные телевизоры поддерживают стандарт HD и Full HD. Первый имеет разрешение 1280 на 720 точек. Второй - 1920 на 1080 пикселей, следовательно же - лучше. Но это заметно только если экран телевизора более 32 дюйма. По меньшей диагонали оба формата будут выглядеть примерно одинаковы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Представили гибкий телевизор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

В чемодан с бомбой террорист положил детскую одежду

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 56336
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 40128
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 28511
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12843
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12330
Технологии
Назвали ТОП-5 самых громких обманов этого года
Назвали ТОП-5 самых громких обманов этого года
 Просмотров: 1422
Украинский крылатая ракета попала в цель на расстоянии 280 км
Украинский крылатая ракета попала в цель на расстоянии 280 км Просмотров: 963
Назвали худшие видеоигры 2018 года
Назвали худшие видеоигры 2018 года
 Просмотров: 1323
Изобретение, изменившее мир: презентовали лампу накаливания
Изобретение, изменившее мир: презентовали лампу накаливания
 Просмотров: 252
Facebook попал в новый скандал
Facebook попал в новый скандал Просмотров: 810
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
4
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 636
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua