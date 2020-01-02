Появились новые подробности об игре STALKER 2

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1854
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1809
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 504
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2844
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 999
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1521
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1071
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3996
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
5
4
4
9
8
Создали кошку-робота
Создали кошку-робота
Запустили первый автономный поезд
Запустили первый автономный поезд
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Показали концепт яхты-субмарины
Показали концепт яхты-субмарины
Видео
Все видео
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Microsoft представила игровую приставку нового поколения
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2844
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1323
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1251
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 684
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 02 января 2020 12:36

Появились новые подробности об игре STALKER 2

  Комментировать
Появились новые подробности об игре STALKER 2
Первую часть игры и последующие аддоны создали на собственном движке разработчиков - X-Ray. Фото: i.ytimg.com

Украинскую игру STALKER 2 продлят на движке Unreal Engine 4.

Разработчики уже перечислили игры, которые выйдут в ближайшие годы и опубликовали информацию на странице официального сайта Unreal Engine.

Первую часть игры и последующие аддоны создали на собственном движке разработчиков - X-Ray.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Казино в 5-звездочных отелях, онлайн-слежение за игроками: назвали "изюминки" законопроекта об игорном бизнесе

Студия GSC Game World никак не подтвердила информацию об изменении движка. А потом запись о STALKER 2 исчезла с сайта Unreal Engine. Вероятно, создатели игры не хотят заранее раскрывать подробности.

Попасть на Донбасс отныне могут все желающие. Но виртуально. В новой части компьютерной игры Call of Duty появилась карта Донецка. Это не первое упоминание российско-украинской войны в компьютерных играх.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появились новые подробности об игре STALKER 2». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

На войне применили изобретение украинца

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 18702
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15516
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 13779
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 7974
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 7561
Технологии
Создали кошку-робота
Создали кошку-робота
5
 Просмотров: 18
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
Илон Маск показал полет Crew Dragon к МКС
 Просмотров: 153
Facebook и Reuters будут учить защищаться от фейков
Facebook и Reuters будут учить защищаться от фейков Просмотров: 27
Запустили первый автономный поезд
Запустили первый автономный поезд
4
 Просмотров: 558
Google запускает новую полезную функцию
Google запускает новую полезную функцию Просмотров: 612
Больше всего комментируют
10
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
4
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
4
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
Голосов: 626
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua