Появились новые подробности об игре STALKER 2

Первую часть игры и последующие аддоны создали на собственном движке разработчиков - X-Ray. Фото: i.ytimg.com

Украинскую игру STALKER 2 продлят на движке Unreal Engine 4.

Разработчики уже перечислили игры, которые выйдут в ближайшие годы и опубликовали информацию на странице официального сайта Unreal Engine.

Первую часть игры и последующие аддоны создали на собственном движке разработчиков - X-Ray.

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Студия GSC Game World никак не подтвердила информацию об изменении движка. А потом запись о STALKER 2 исчезла с сайта Unreal Engine. Вероятно, создатели игры не хотят заранее раскрывать подробности.

Попасть на Донбасс отныне могут все желающие. Но виртуально. В новой части компьютерной игры Call of Duty появилась карта Донецка. Это не первое упоминание российско-украинской войны в компьютерных играх.