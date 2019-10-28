Call of Duty на Донбассе: как войну в Украине показали в известной игре

Кадр с башней Донецкого аэропорта в трейлере очередной части популярной игры Call of Duty. Фото: скрин из видео

Попасть на Донбасс отныне могут все желающие. Но виртуально.

В новой части компьютерной игры Call of Duty появилась карта Донецка, сообщает Радио Свобода.

Это не первое упоминание российско-украинской войны в компьютерных играх.

"Что такое компьютерная игра? Это тот самый художественное произведение, только уже современный и для молодого поколения. Поскольку для фильмов это приемлемо, для книг это приемлемо, то почему не приемлемо для компьютерных игр, чем сейчас увлекается большинство молодого поколения?", - говорит автор крупнейшего русскоязычного игрового YouTube-канала Александр "Alex_D20".

Станет ли сама война частью сюжетной линии - пока не известно. Среди карт игры есть центр Донецка, но, скорее всего, это будет площадка для боя. Геймеры говорят, что разделения на какие-то условные команды - группировки ДНР и Нацгвардии - точно не будет. Чаще всего главными героями этой игры бравые американские спецназовцы.

"Это очень известная в мире игра, которая выходит постоянно, и если будет какое-то упоминание об Украине, о том, что у нас происходило, о защитниках - об этом, как минимум, узнают в мире", - добавляет Александр.

На временно оккупированных территориях террористы ДНР распространяют фейки о том, что Украина якобы намерена создавать для жителей Донбасса фильтрационные лагеря.