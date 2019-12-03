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вторник, 03 декабря 2019 13:13

Новый суперкомпьютер готовят к запуску

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Новый суперкомпьютер готовят к запуску
"Fugaku" от японского производителя электроники станет новым суперкомпьютером Фото: cryptofeed

В Японии начали поставлять компоненты, из которых построят суперкомпьютер будущего поколения "Fugaku".

Новую модель разрабатывают ученые исследовательского института RIKEN и производителя электроники Fujitsu, сообщает NHK World.

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Поступления первой партии на сборочное производство отметили церемонией в центре Японии в префектуре Исикава.

По скорости проведения вычислительных операций новинка станет одной из самых быстрых в мире. При этом компьютер будет потреблять около 30% энергии, в которой нуждаются подобные устройства.

"Fugaku", или "Гора Фудзи", заменит суперкомпьютер "К", который до этого был самым быстрым в мире.

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Дата
03
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