Новый суперкомпьютер готовят к запуску

В Японии начали поставлять компоненты, из которых построят суперкомпьютер будущего поколения "Fugaku".
Новую модель разрабатывают ученые исследовательского института RIKEN и производителя электроники Fujitsu, сообщает NHK World.
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Поступления первой партии на сборочное производство отметили церемонией в центре Японии в префектуре Исикава.
По скорости проведения вычислительных операций новинка станет одной из самых быстрых в мире. При этом компьютер будет потреблять около 30% энергии, в которой нуждаются подобные устройства.
"Fugaku", или "Гора Фудзи", заменит суперкомпьютер "К", который до этого был самым быстрым в мире.
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