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Не подключается к иностранному WiFi и имеет государственную энциклопедию - выпустили новый смартфон

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Не подключается к иностранному WiFi и имеет государственную энциклопедию - выпустили новый смартфон
Северная Корея схвалина мобильный телефон "Пхеньян 2425" Фото: iod.media

Правительство Северной Кореи одобрило мобильный телефон "Пхеньян 2425".

Телефон снабжен восьмиядерным процессором, он имеет технологию распознавания лиц и может заряжаться беспроводным способом. Однако не способен подключиться к иностранному WiFi, сообщает mirror.co.uk.

Устройство не является разработкой КНДР, но в стране этого не разглашают. Смартфон изготовили в Китае, затем импортировали в Северную Корею, где установили их программное обеспечение.

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"Пхеньян 2425" подключается к местной сети интернет Mirae. Благодаря этому пользователи могут посещать пропагандистские сайты. Кроме этого, на смартфоны разрешено устанавливать программы для изучения китайского и английского языков, официально утвержденную правительством энциклопедию и программу погоды.

Также есть программа вроде Apple Books. Она предоставляет пользователям доступ к санкционированного государством материала для чтения.

По приблизительным оценкам, около 40% жителей Северной Кореи сейчас пользуются смартфонами.

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